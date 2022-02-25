Появился российский сайт с разоблачением социально-экономических фейков

Портал предоставляет только проверенную информацию о вопросах, которые волнуют всех.

Российское правительство запустило масштабный проект Объясняем.рф. Это сайт, а также каналы в соцсетях и мессенджерах, в которых будут даваться официальные ответы на вопросы о социально-экономическом положении в стране.

«Мы видим, что в сложившейся ситуации в социальных сетях и в СМИ размещается колоссальный поток информации, среди которой, к сожалению, содержится много фейков и слухов. Правительству важно донести до людей актуальную, достоверную информацию, поэтому председателем правительства было принято решение о запуске информационного ресурса «Объясняем.рф», — заявил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Сайт сделан просто и понятно — по аналогии с порталом «стопкоронавирус.рф». Информация на нем будет размещаться и обновляться в режиме реального времени. Для опровержения ложной информации на портале даже была создана специальная рубрика — «Стопфейк».

Мониторинг поступающих в соцсетях вопросов будет осуществляться постоянно сотрудниками АНО «Диалог». А ответы на них даются максимально оперативно при участии министерств и ведомств. Ищите официальную информацию на сайте, в официальном ТГ-канале, в Viber и на «Одноклассниках».