В кулуарах карельской политики продолжают говорить о возможном выдвижении на праймериз действующего депутата Госдумы Валентины Пивненко.

Так, 19 сентября в Карелии состоятся выборы депутатов Государственной Думы, Законодательного Собрания республики и Петрозаводского городского совета. Все они, а особенно выборы представителя Карелии в Госдуме вызывают немалый интерес у жителей республики, в первую очередь, у приближенных к власти лиц.

Кто же планирует стать депутатом Госдумы VIII созыва от «Единой России»? Напомним, что документы для участия в предварительном партийном голосовании — праймериз уже подали председатель республиканского Заксобрания, секретарь карельского регионального отделения «Единой России» Элиссан Шандалович, депутат Заксобрания, сопредседатель регионального отделения ОНФ Анна Лопаткина и другие, всего 9 человек. Однако список претендентов может пополниться, тем более, что регистрация кандидатов продлена «Единой Россией» до 14 мая.

В этой связи в кулуарах карельской политики продолжают говорить о возможном выдвижении на праймериз действующего депутата Госдумы Валентины Пивненко. Напомним, что впервые она прошла в российский парламент в 1999 году, после чего успешно избиралась еще четыре раза. Пойдет ли Пивненко на выборы в Госдуму в шестой раз — до сих пор остается загадкой. Этот вопрос крайне беспокоит ее конкурентов внутри «Единой России» и политических оппонентов из других партий, помнящих, что на предыдущих выборах осенью 2016 года она победила соперников с большим отрывом.

Мы побеседовали с самой Валентиной Николаевной.

Что ответила Валентина Николавна Пивненко на вопрос: пойдет ли она на выборы в Госдуму в шестой раз, читайте здесь.