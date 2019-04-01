Пойман петрозаводчанин, воровавшего аккумуляторы после каждого свидания

Ранее судимый петрозаводчанин ездил к подруге в Суоярви,а после свиданий совершал кражи, сообщили в МВД Карелии.

На минувшей неделе, 26 марта, в отделение полиции по Суоярвскому району обратился 30-летний горожанин и сообщил, что из его грузового автомобиля похищены аккумуляторы. Заявитель пояснил, что машина была припаркована на неохраняемой территории в промзоне.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 46-летнего жителя карельской столицы.

По версии следствия, он приехал в Суоярви в гости к подруге, ночью похитил аккумуляторы, а затем вернулся в Петрозаводск, где сбыл их. Вырученные средства он потратил на бензин и личные нужды.

Полицейские установили, что подозреваемый причастен к аналогичный краже, совершенной неделей ранее. Тогда он также навестил свою знакомую, а затем похитил из автомобиля МАЗ два аккумулятора стоимостью 16 тысяч рублей.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Ранее судимый фигурант находится под подпиской о невыезде.