Пойманные на нересте 16 судаков довели жителя Карелии до уголовного дела

В Пудожском районе возбуждено дело о незаконной добыче биологических ресурсов.

Как сообщили в МВД Карелии, патруль ГИБДД в Пудожском районе обратил внимание на автомобиль с прицепом, где перевозилась лодка. При осмотре машины были обнаружены мелкоячеистые сети, а также 16 судаков, в том числе с икрой.

По версии полиции, 50-летний житель Пудожского района выловил рыбу в местах нереста. Ущерб от его действий составил почти 54 тысячи рублей.

В настоящий момент возбуждено и расследуется уголовное дело.