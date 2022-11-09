Пока хозяин не видел, работник пилорамы в Карелии пропил 70 досок

Хозяин пилорамы заявил о пропаже 70 досок, сообщили в МВД Карелии.
В Беломорском районе хозяин пилорамы не досчитался 70 досок на семь с половиной тысяч рублей. Полиция установила подозреваемого. Им оказался 38-летний ранее несудимый жител одного из посёлков, который подрабатывал на предприятии.
По версии дознавателей мужчина воспользовался отсутствием работодателя и продал материалы, а деньги потратил. Подозреваемый признал вину и рассказал, что вырученные деньги ушли на алкоголь и продукты.
Возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание