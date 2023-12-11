Стало известно, что происходит с Успенской церковью, которая сгорела в 2018 году в Кондопоге

Среди общественности возникли мнения, что работа по восстановлению сгоревшего храма не сдвинулась с мертвой точки.

Миф развеяли Александр Лысенковский, директор благотворительного фонда «Северный духовный путь», и Светлана Куспак, заместитель начальника отдела управления по охране ОКН Карелии. Они согласились дать «Столице на Онего» эксклюзивное интервью и рассказали, что происходит с храмом прямо сейчас.

В целом говоря о сложностях, директор фонда Александр Лысенковский признался, что во многом работа достаточно монотонна и состоит из рутинных задач, которые, безусловно, важны, а сам процесс их реализации зачастую не виден обывателю.

«Морально это бывает тяжело. Люди говорили даже, что ничего не происходит и не делается. На самом деле работает большая команда», - поделился директор фонда.

«Мы получаем поддержку общественников и бизнеса, крупных меценатов и простых людей, чиновников и представителей культуры, многие из которых предпочитают остаться неназванными. Кондопожане, надо отдать им должное, тоже очень активно себя проявили. За что им большое спасибо», - отметил Александр.

«Это общая, негосударственная работа», - добавил он.

Бытует мнение, что воссоздать сгоревший памятник культурного наследия невозможно. Что думают об этом собеседники издания, читайте в нашем материале.