«Пока не поздно»: в Карелии призвали объединиться против подростковой преступности

Администрация одного района в Карелии рассказала о подростковой преступности.

Администрация Суоярвского района поделилась статистикой административных правонарушений среди подростков. Как указано на странице администрации, за последнее время было рассмотрено 95 административных материалов в отношении несовершеннолетних и их родителей.

Анализ ситуации показал, что основными причинами правонарушений являются особенности личности подростков и недостаточный родительский контроль.

«Сейчас, когда молодые люди торопятся во взрослую жизнь, без стеснения курят, пробуют запрещенные препараты, крушат все подряд, особенно важно усилить контроль за их поведением на улицах и общественных местах», — отметили в администрации района.

По их мнению, для решения этой проблемы необходимо объединить усилия всех органов системы профилактики: полиции, образовательных учреждений, родителей. Предлагается проводить совместные рейды в вечернее время, когда подростки чаще всего совершают правонарушения.

«Взрослые люди часто стараются пройти мимо шумной компании подростков, а они себя чувствуют вполне уверенно, не обращая внимания на замечания прохожих, учителей в школе, нравоучения родителей», — подчеркнули в администрации.

Важно также проводить профилактическую работу среди подростков, направленную на формирование у них правовых знаний, уважения к закону и обществу.

«Настало время общими усилиями научить детей трудолюбию, уважению к людям, выбору нужной профессии», — заключили специалисты. ━ « Пока еще не поздно».