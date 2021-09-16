«Пока не включите горячую воду, голосовать не пойдем»

Жители дома №59 по улице Балтийской в Петрозаводске пообещали бойкотировать выборы, пока им не вернут горячую воду.

Как нам рассказал очевидец, сегодня на избирательный участок на Кукковке пришла жительница дома №59 по улице Балтийской и обратилась с просьбой к членам избирательной комиссии посодействовать, чтобы в квартиры вернули горячую воду.

Как пояснила жительница Кукковки, в доме отключили горячую воду, когда она появится, никто не знает.

«Пока не включат горячую воду, жильцы на выборы не пойдут», - сказала она членам УИК.