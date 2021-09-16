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«Пока не включите горячую воду, голосовать не пойдем»

Новости. Общество
12:43, 17 Сентября 2021
фото: © shutterstock.com

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Жители дома №59 по улице Балтийской в Петрозаводске пообещали бойкотировать выборы, пока им не вернут горячую воду.

Как нам рассказал очевидец, сегодня на избирательный участок на Кукковке пришла жительница дома №59 по улице Балтийской и обратилась с просьбой к членам избирательной комиссии посодействовать, чтобы в квартиры вернули горячую воду.

Как пояснила жительница Кукковки, в доме отключили горячую воду, когда она появится, никто не знает.   

«Пока не включат горячую воду, жильцы на выборы не пойдут», - сказала она членам УИК.

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Комментарии

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тетка
2021-09-17 13:26:53
Не пойдете голосовать - сделаете ЕР подарок, им это как раз на руку.
Кинокритик
2021-09-17 12:55:36
Да и не надо. Сама можешь не ходить, а за других говорить не надо. Не пойдет она...
David.
2021-09-17 12:53:45
Ха, нашли чем пугать! :)
Саныч
2021-09-17 12:52:31
Курица. Прям уплачутся все, если не придете.
Гость
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