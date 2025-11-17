Сборщик ягод показал, как собирает бруснику в Карелии в середине ноября

Сбор дикоросов в Карелии завершился 16 ноября. Сборщик Иван собрал 3255 кг брусники за сезон, заработав 855 тысяч рублей.
Завершающий сбор брусники состоялся в Питкяранте 16 ноября, сообщает паблик «Ягоды Карелии». Это стало исключительным случаем для позднеосеннего периода, ведь обычно в это время Карелия уже покрыта снегом. — Я единственный сборщик, который остался до этого момента собирать ягоды, — рассказывает о своей истории преодоления и успеха Иван.
«Сборщик PRO Иван», как его называют организаторы, «профессионал хардкорного уровня», работал в течение всего сезона в разных районах Карелии: начинал в Пяозеро, продолжил в Суоярви, а завершал сезон в Питкяранте.
В общем он работал в трёх районах Карелии, завершил сезон зимним сбором под снегом, собрал 3255 кг и заработал 855 тысяч рублей.
Организаторы сезона наградили сборщика дипломом «брусничного хардкора» и выразили надежду на его возвращение в следующем году. Сезон сбора ягод 2025 года официально объявлен завершённым.
— Никогда не сдавайтесь, оставайтесь собирать ягоды до последнего — напутствует Иван.
