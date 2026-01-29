Окончательное решение о выставлении оценки за поведение в аттестат еще не принято

Апробация проходит в семи российских регионах. Ее участниками стали 89 образовательных организаций.

Решение о включении оценки за поведение в школьный аттестат будет принято по итогам апробации, которая уже идет с начала 2025/26 учебного года.

— Сейчас как раз по итогам апробации будет принято соответствующее решение, — сказал министр просвещения России Сергей Кравцов, отвечая на вопрос о включении оценки за поведение в итоговый школьный аттестат. Об этом рассказало ТАСС.

В апробации принимают участие 89 школ из семи пилотных регионов России, каждая из которых выбрала один из трех предлагаемых вариантов оценки за поведение. По итогам эксперимента будет выбрана одна модель. Ее введут в школах с 1 сентября 2026 года.



Ранее мы выяснили, что главной задачей оценок поведения, по данным Министерства просвещения, служит укрепление сознательной дисциплины.