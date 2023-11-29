Показан новый внедорожник, который будет выпускаться в России

В Сибири анонсировали премьеру нового внедорожника, для управления которым нужны будут редкая категория прав.

Разработчики из Красноярска опубликовали видеоролик, на котором показан новый брутальный внедорожник под названием Visuva. Премьера автомобиля должна состояться в ближайшее время. Цена машины будет стартовать от 6 млн руб. К тому же чтобы управлять Visuva, будут необходимы права категории D (тракторист-машинист). Об этом пишет Autonews.

Автомобиль получил двигатели китайской компании Great Wall объемом 2 и 3 л. Мощность агрегатов составляет 227 и 354 л. с. соответственно. Коробка передач — восьми- или девятиступенчатый «автомат». Также внедорожник оборудуют многорычажной подвеской собственной разработки красноярских инженеров. Рельефный кузов машины сделают из ударопрочного композита.

Еще один российский внедорожник разрабатывает Обуховский завод Санкт-Петербурга. Автомобиль носит название E-NEVA. Прототип этой модели в прошлом году был показан президенту России Владимиру Путину.

Ожидается, что E-NEVA получит пружинную подвеску, систему полного привода и двухмоторную электрическую установку. Суммарная мощность машины должна составить 435 л. с. Предполагаемый запас хода — 463 км. Ожидается, что разгон до 60 км/ч займет у новинки около 2,7 с, а максимальная скорость — 197 км/ч.