Покинувшего Россию Чубайса вызвали в суд

Хамовнический суд Москвы вызвал на заседание бывшего главу «Роснано» и экс-спецпредставителя президента Анатолия Чубайса: он потерпевший по делу о краже и мошенничестве.

Об этом сообщил РИА Новости адвокат одного из фигурантов Вячеслав Макаров.

«Вызвали Чубайса для допроса на заседание 27 апреля в качестве потерпевшего», — сказал адвокат фигурирующего в уголовном деле Мусы Садаева.

Уголовное дело было возбуждено в 2016 году по заявлению Чубайса главным управлением МВД по Московской области.

По делу проходит четверо фигурантов: бывший председатель правления управляющей компании «Роснано» Илья Сучков, бывший член политсовета «Партии народной свободы» (ПАРНАС) Муса Садаев, а также охранники Антон Поляков и Алексей Уляхин.

Как писал сам Чубайс в социальных сетях, его бывший деловой партнер Сучков руководил его швейцарской фирмой, а когда чиновникам запретили заниматься бизнесом, он продал ему компанию.

Тогда возник вопрос с особняком, который был оформлен на швейцарскую компанию, бравшую под строительство кредиты: Сучков, по словам Чубайса, потребовал от бывшего босса выкупить недвижимость по завышенной цене — в 50 миллионов долларов.

Чубайс, по собственным словам, отказался, но ему стали угрожать публикацией записей его деловых разговоров, после чего он и решил пойти в полицию с заявлением на Сучкова и «группу работающих на него товарищей чеченской национальности».

В середине марта западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул пост специального представителя президента (а из «Роснано» он ушел еще до этого) и уехал из России.

В качестве возможной причины называлось несогласие со специальной операцией Российской Федерации на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.