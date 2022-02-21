Покинувший Карелию производитель мраморной говядины успел получить из бюджета почти 110 млн рублей

ООО «Новое», занимавшееся в Карелии производством мраморной говядины, прежде чем свернуть бизнес в республике, успело получить из бюджета 109,6 млн рублей.

Об этом сообщило министерство сельского хозяйства республики.

«В период с 2015 по 2020 гг. ООО „Новое“ оказана государственная поддержка из бюджетов всех уровней в сумме 109,6 млн рублей, в том числе, из федерального бюджета — 73,1 млн рублей, из бюджета Республики Карелия — 36,5 млн рублей… Минсельхоз Карелии с 2019 года прекратил оказание мер поддержки предприятию из республиканского бюджета», — говорится в сообщении.

Предприятие разводило в Лахденпохском районе коров абердин-ангуссской породы. Мясо поставлялось в рестораны Ленинградской области.

Производство закрылось из-за того, что «на старте реализации проект не был достаточно проработан экономически», считают в Минсельхозе.

По данным министерства, коммерческая себестоимость реализованного мяса достигала 2 тыс. рублей, что в несколько раз выше себестоимости мяса, которое продают молочные совхозы Карелии. У них себестоимость составляет, в среднем, 300 рублей.