Поклонный крест установлен и освящен на острове Валаам в Карелии (ФОТО)

На Валааме в Никоновской бухте установлен монументальный поклонный крест.

Поклонный крест на Валааме установлен по благословению Его Святейшества Патриарха Кирилла, при содействии фонда апостола Андрея Первозванного. Об этом информирует паблик Валаамского монастыря. Накануне состоялось освящение креста.

«Крест выполнен из бронзы по проекту скульптора А. В. Клыкова. Он призван напомнить нам о легенде посещения нашего острова святым апостолом Андреем», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бутылка от рижского бальзама XIX века была обнаружена в воде рядом с Валаамом в Карелии.