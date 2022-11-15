Покорением «Великого ледового пути» займутся на уровне главы Карелии

При главе Карелии Артуре Парфенчикове создан организационный комитет по подготовке экспедиции «Великий ледовый путь: Россия-Северный полюс-Канада».

Указ о создании оргкомитета подписан губернатором. Он стал его председателем.

Из документа следует, что экспедиция не чукотских ездовых собаках пройдет через Северный полюс из России в Канаду в марте 2023 года.

Ранее министр образования и спорта Карелии Роман Голубев сообщил, что в экспедицию отправятся путешественники Виктор Симонов и Федор Конюхов.