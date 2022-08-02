Покраска скамеек и покос травы идут в Петрозаводске

В городских парках красят скамейки и косят траву, сообщают городские власти.

ООО «Городской комбинат благоустройства» облагораживает территорию в Центре, на Зареке, Кукковке, Древлянке, а также в Октябрьском районе. В работе ежедневно задействованы техника и мобильные бригады. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Покраску скамеек проводят на алее 300-летия Петрозаводска, парке 50-летия Пионерской Организации и на площади Гагарина. Скашивают траву в Зарецком парке, в парке Зеленый Берег на Древлянке, в районе Онежской набережной рядом с памятником Петру Первому.

На набережной Варкауса досаживают цветы, многолетние растения пропалывают на Кукковке — на Сортавальской улице и на Ровио.

Ранее сообщалось, что город в Карелии выиграл 210 миллионов рублей на благоустройство.