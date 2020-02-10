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Красить легко со спецтехникой от производителя

Новости. Экономика
11:39, 11 Февраля 2020
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Многие сферы, включая машиностроение, производство быттехники, стальных конструкций и разного оборудования активно используют порошковое окрашивание.

"Спецтехника-Украина" реализует качественные приборы для покраски от компании Graco. Предлагаемая спецтехника легко справится с любыми по сложности задачами, при этом она качественная и надежная.

Оборудование широкое применяется в различных отраслях. К нему можно отнести:

• Агрегаты безвоздушного распыления;
• Технику для нанесения промышленных покрытий;
• Измерительную аппаратуру;
• Насосные агрегаты;
• Краскопульты, распылители и другое.

Graco предлагает много вариантов спецтехники для промышленного применения. Она используется для покраски изделий из дерева и металла, а также стен и фасадных элементов. Ещё такое оборудование используется для напыления полимеров, которые часто используются для утепления и гидроизоляции, а также окрашивания больших по площади поверхностей.

Также стоит отметить применение оборудование в быту. Речь идёт о краскопультах, обеспечивающих качественную покраску кровельных и фасадных частей зданий, конструкций из стали и так далее.

Оценка качества наносимого покрытия

Чтобы произвести оценку качественных характеристик покрытия, не требуются приборы. Это можно сделать и визуально. Оборудование от компании Graco обеспечивает создание равномерного покрытия, без волн и шероховатостей, наплывов и неровностей. Если сделать несколько надрезов, также можно оценить качество нанесённого полимера.

В промышленности это делается при использовании адгезиметра. Прибором проверяется надежность покрытия, нанесённого на поверхность.

Аппаратура для пескоструя

Такое оборудование используются для подготовительных мероприятий перед выполнением окрашивания. Аппарат позволяет удалить не только очаги коррозии, но и неровности, а также частицы старого покрытия.

Для этих целей лучше всего подходят устройства напорного типа. Они оснащаются емкостью с абразивным материалом, внутри которого создаётся требуемое давление. Стоит отметить высокую производительность техники. Подходит для открытых территорий и различных типов поверхностей.

В компании Спецтехника-Украина" можно подобрать подходящий тип окрасочного оборудования и аппаратов для пескоструя.

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