Покрышки вновь стали принимать в Петрозаводске

Отслужившие свой срок шины будут вновь принимать на предприятии в Петрозаводске.

Старые покрышки можно будет сдать на предприятии «Автоспецтранс». Об этом сегодня на городской планерке в мэрии сообщил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Илья Михачёв.

— Мы приняли решение разместить контейнер на территории предприятия «Автоспецтранс» на Вытегорском шоссе. Жители города смогут сдать покрышки бесплатно. Юридические лица, напомню, должны иметь договор на утилизацию шин, — сообщил чиновник.

Действительно, контейнерные площадки сейчас переполныны покрышками. Хотя складировать их запрещено по закону. Но и куда везти не слишком понятно. Ранее предприятие «Автоспецтранс» уже принимало старые шины, но прокуратура выявила нарушения и запретила эту деятельность, поскольку на территории предприятия нет площадки для накопления таких отходов. Открывшийся в городе завод по переработке шин в Петрозаводске сейчас не работает. Предприятие приостановило приём покрышек еще в прошлом году. По словам руководителя Юрия Табуева, оно закрылось в связи с переходом права собственности на ранее арендуемые заводом площади к новому владельцу. В настоящее время при помощи Минэкономразвития РК ведется поиск новых удобных и доступных локаций для размещения производства. Об этом ведомство сообщало еще в марте, сейчас — сентябрь, но вопрос все еще не решен.

Добавим, что старые покрышки представляют собой отходы 4 класса опасности. За складирование покрышек на контейнерных площадках грозит штраф. До 2000 рублей — для физлиц, до 30000 — для должностных лиц, до 250000 — для организаций.