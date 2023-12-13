Опубликовали фото тысячной покрышки, которую вывезли с контейнерной площадки в Петрозаводске

Уже две недели в городе работает дополнительная мобильная бригада.

В Петрозаводске за 2 недели работы мобильной бригады было вывезено с контейнерных площадок 1 000 покрышек. Об этом сообщили в паблике МКУ «Служба заказчика».

Как посетовали в источнике, автолюбители устраивают из города свалку, нарушая не только его внешний вид, но и экологию.

Наряду с этим Автоспецтранс принимает на утилизацию покрышки от любого горожанина бесплатно, подчеркнули в группе.

Сдать их можно по адресу: Вытегорское шоссе, 82.