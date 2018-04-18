Покупайте выгодно, летайте безопасно

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Купить авиабилет в любом направлении быстро и выгодно поможет карельский оператор.

В апреле прошлого года одна из ведущих российских авиакомпаний - S7 Airlines (до 2005 года называвшаяся "Сибирь") – начала полеты в Петрозаводск. Вскоре пришла еще одна хорошая новость: с 29 августа рейсы по маршруту Петрозаводск – Москва – Петрозаводск стали ежедневными.

Hа современном воздушном судне Airbus A319 всего за час с небольшим вы доберетесь до столичного аэропорта "Домодедово", а оттуда перед вам откроются все дороги.

Почему в Петрозаводск пришел именно этот перевозчик? На протяжении многих лет S7 Airlines входит в тройку крупнейших и самых безопасных авиакомпаний России. Парк воздушных судов, состоящий из 72 самолетов, – один из самых "молодых" и современных на российском рынке. Все рейсы авиакомпании осуществляются только на лайнерах зарубежного производства компаний Airbus, Boeing и Embraer.

S7 Airlines - компания креативная, постоянно внедряющая технологические новинки и находящая новых партнеров. Так, одним из партнеров авиаперевозчика стала карельская компания KUPIBILET.RU, с помощью которой путешественник может быстро и без труда найти билеты на самолет по лучшим ценам и с лучшими условиями. Обычная стоимость на KUPIBILET.RU часто сравнима с ценой билетов при распродаже у других операторов. Компания сотрудничает с перевозчиками со всего мира. Поиск и сравнение стоимости пассажирских авиаперевозок у партнеров, выставленных ими для различных регионов, проводится автоматически и в результате отражаются наиболее низкие цены на авиабилеты. Дешевые авиабилеты можно купить за наличные в салонах "Связной", напрямую в авиационной компании или на сайте с помощью банковской карты. Это можно сделать и с мобильного телефона. За покупки предусмотрены бонусы, а вернуть билет можно в течение дня бесплатно. Если же возникают вопросы – их всегда можно задать специалистам круглосуточного колл-центра (по России звонок бесплатный).

KUPIBILET.RU – компания, зарегистрированная в Карелии, она отчисляет налоговые платежи непосредственно в бюджет нашей республики. Поэтому сотрудничество именно с этим оператором выгодно для жителей нашего региона во всех отношениях.

Летать – это удобно, быстро, надежно и недорого.

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