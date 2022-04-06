890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта продлевает прием заявок на конкурс «Экспортер года»
06.04.2022 13:12
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
В Петрозаводске начал разваливаться новый тротуар (ФОТО)
Сегодня 09:57
Глава Минздрава России назвал время прихода новой волны коронавируса
12.04.2022 18:40

Покупатель автомобиля толкнул пенсионера в Карелии на преступление

Новости. Общество
14:18, 13 Апреля 2022
фото: © Алексей Филиппов/ТАСС, архив

Новости партнеров

В Сегеже пенсионер совершил ложный донос, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции по Сегежскому району установили, что фигурант умышленно заявил об угоне автомобиля, зная, что преступления не было. По версии следствия, мотивом послужило нежелание оплачивать чужие штрафы.

Некоторое время назад мужчина продал машину, которая в дальнейшем была перепродана еще несколько раз. Но ни один из покупателей на учет автомобиль так и не поставил, потому все штрафы за нарушения с участием машины выписывались на имя прежнего владельца. В результате суммарный долг государству составил 31 тысячу рублей; в рамках исполнительного производства со счета пенсионера списали 4 тысячи рублей.

Тогда фигурант, надеясь вернуть денежные средства, а также списать с себя чужие долги, заявил об угоне. Даже предупреждение об уголовной ответственности за заведомо ложный донос не повлияло на его решимость.

Полиция Карелии предупреждает: заведомо ложное заявление о преступлении — уголовно наказуемое деяние. Лицо, совершившее такое преступление, подлежит привлечению к уголовной ответственности.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.04.2022, 07:00
На Земле ожидается сильная магнитная буря из-за вспышки на Солнце
07.04.2022, 13:56
Цены на сахар в Карелии поставили новый рекорд
12.04.2022, 11:58
«Бурной весны не ждем»: В Карелию опять идет снег
07.04.2022, 08:05
Обвиняемый в 16 преступлениях экс-следователь Следкома Карелии предстанет перед судом
06.04.2022, 06:40
Жители Петрозаводска пожаловались на экскременты работниц ларька, вылитые на газон (ФОТО)
06.04.2022, 16:16
Готовится отмена бумажных квитанций по оплате услуг ЖКХ

Аналитика

12.04.2022 14:17
Капитал
Угрожают ли санкции интернету в Карелии
Замедлится ли «карельский Интернет» и будет ли он дорожать из-за влияния западных санкций на фоне российской «спецоперации» на Украине.
«Нарушения имели место»
11.04.2022 11:38
«Самое страшное, если наши женщины будут выглядеть так, как в Европе»
08.04.2022 10:29
В Карелии планируют призвать в армию более тысячи человек
06.04.2022 14:40
«Пока никаких катастроф на рынке труда не наблюдается»
05.04.2022 15:12
Вся аналитика

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.