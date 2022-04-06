Покупатель автомобиля толкнул пенсионера в Карелии на преступление

В Сегеже пенсионер совершил ложный донос, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции по Сегежскому району установили, что фигурант умышленно заявил об угоне автомобиля, зная, что преступления не было. По версии следствия, мотивом послужило нежелание оплачивать чужие штрафы.

Некоторое время назад мужчина продал машину, которая в дальнейшем была перепродана еще несколько раз. Но ни один из покупателей на учет автомобиль так и не поставил, потому все штрафы за нарушения с участием машины выписывались на имя прежнего владельца. В результате суммарный долг государству составил 31 тысячу рублей; в рамках исполнительного производства со счета пенсионера списали 4 тысячи рублей.

Тогда фигурант, надеясь вернуть денежные средства, а также списать с себя чужие долги, заявил об угоне. Даже предупреждение об уголовной ответственности за заведомо ложный донос не повлияло на его решимость.

Полиция Карелии предупреждает: заведомо ложное заявление о преступлении — уголовно наказуемое деяние. Лицо, совершившее такое преступление, подлежит привлечению к уголовной ответственности.