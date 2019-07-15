"Покупатель" сдал на металл угнанный в Петрозаводске автомобиль

Потенциальный покупатель решил протестировать автомобиль и не вернул его, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился горожанин с сообщением о том, что у него украдена машина. Ущерб он оценил в 50 тысяч рублей.

Мужчина разместил на одном из сайтов объявление о продаже своих "Жигулей". К нему обратился покупатель и попросил проверить, на ходу ли машина. Хозяин автомобиля в тестовой поездке не участвовал, но передал ключи, предварительно записав данные контрагента. А тот завел машину и уехал, не рассчитавшись с продавцом.

Сотрудники уголовного розыска установили похитителя благодаря данным, которые зафиксировал потерпевший. Они выяснили, что к краже причастен 24-летний петрозаводчанин.



С его слов, он не собирался покупать машину и почти сразу же сдал ее в пункт приема металлолома. Деньги он потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.