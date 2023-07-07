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Покупатели идут на клубничную ярмарку в Петрозаводске за «Полкой» и «Азией»

Новости. Общество
12:36, 10 Июля 2023
фото: Людмила Корвякова

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Ярмарка «Земляничное лукошко» (0+) будет проходить в столице Карелии в течение недели.

Как пишет «Фактор News», покупателей, которые пришли на ярмарку «Земляничное лукошко» (0+) на набережной Онежского озера, цены пугают не сильно. Так, Елена рассказала, что купила целых 2 ящика клубники, клубничную ярмарку эту в семье ждали. Она уточнила, что в их семье клубнику не выращивают – городские жители. Супруг петрозаводчанки пояснил, что в этом году их выбор пал на сорт «Полка» – за вкус и на сорт «Азия» – за крупные ягоды. Последние из-за большого размера попробовать перед покупкой не удалось.

Наталья купила целый ящик клубники из Крошнозера. Выбор объяснила тем, что ягода вкусная, но не только этим. Некогда горожанка копала картошку на крошнозерских полях, так что свою роль в выборе крошнозерской клубники сыграли воспоминания. В целом жительница столицы Карелии уверена, что карельских производителей надо поддерживать. Да – цена немаленькая, но за ней стоит труд.

Сколько стоит клубника на ярмарке, знает «Фактор News».

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