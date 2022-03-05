Покупатели в Петрозаводске рассказывают об исчезновении некоторых продуктов в магазинах

В некоторых магазинах Петрозаводска с полок исчез сахар.

Об этом сообщил один из покупателей в группе «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

В подписи под фото утверждается, что сахара нет в некоторых магазинах «Магнит», «Перекресток» и «Дикси».

Кроме того, появились фото из одного из магазинов «Ленты», на котором видны пустые полки.

Другие посетители поставили эти сообщения под соменение.

«Сахар есть в любом из магазинов. Не надо „ля — ля“! Просто продавцы задолбались выставлять товар для безумных граждан. Меньше паники, товарищи», — призвал один из подписчиков.