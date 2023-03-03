Покупателям в магазинах предложат показать QR-код

Новый способ оплаты покупок разрабатывает НСПК и банки.

Национальная платежная система придумала новый бесконтактный способ оплаты покупок в магазинах. Предполагается, что QR-код будет генерировать банковское приложение покупателя на его смартфоне, а кассир будет его сканировать.

Многие банки включились в разработку новой технологии, но на ее пути неожиданно возникло препятствие. Какое, узнал проект «Жизнь и кошелек».