Покупателям в магазинах предложат показать QR-код

Новый способ оплаты покупок разрабатывает НСПК и банки.
Национальная платежная система придумала новый бесконтактный способ оплаты покупок в магазинах. Предполагается, что QR-код будет генерировать банковское приложение покупателя на его смартфоне, а кассир будет его сканировать.
Многие банки включились в разработку новой технологии, но на ее пути неожиданно возникло препятствие. Какое, узнал проект «Жизнь и кошелек».
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