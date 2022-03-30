Покупательница садовой мебели из Карелии отдала деньги мошенникам

Жительница Костомукши была обманута при попытке купить в соцсети садовую мебель.

В полицию Костомукши обратилась 48-летняя горожанка, которую обманули в интернете, информирует МВД.

Женщина подыскивала мебель для сада, просматривая группы в социальной сети. На одной из страниц она оставила сообщение с описанием желаемого комплекта из ротанга. С ней связался один из пользователей и предложил продолжить общение в стороннем мессенджере. Там стороны договорились о цене и доставке.

Женщина по предложенной ссылке оплатила заказ в сумме 36 тыс. рублей. Однако продавец сообщил, что произошла ошибка и попросил ввести данные снова, чтобы «вернуть деньги». Когда женщина повторно ввела данные банковской карты, с её счёта списали последние средства — 3 тыс. рублей. Тогда костомукшанка поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

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