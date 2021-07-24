Покупка билета в Питер через интернет стала полным разочарованием для жителя Петрозаводска

Мошенники списали около 10 тысяч рублей с карты 22-летнего петрозаводчанина, воспользовавшегося услугами сервиса по поиску попутчиков в Санкт-Петербург.

Как рассказали в МВД Карелии, в полицию поступило сообщение от 22-летнего горожанина. Его обманули в интернете.

Молодой человек рассказал полицейским, что только закончил учебу и хотел отправиться в Санкт-Петербург. Для этого он воспользовался услугами одного популярного сервиса по поиску попутчиков. С водителем автомобиля общался в мессенджере. Тот выслал ему ссылку для оплаты билета – 600 рублей. Петрозаводчанин ввел данные карты и оплатил поездку. Однако спустя время электронный билет ему так и не пришел. Водитель обещал разобраться, а после отправил ссылку, якобы для возврата средств. Введя данные банковской карты вновь, молодой человек потерял ещё 9090 рублей. Тогда он понял, что общался с аферистом и обратился в полицию.

По данному факту полицией Петрозаводска проводится проверка.

Ранее сообщалось, более 85 миллионов рублей перевели жители Карелии мошенникам за последние полгода.