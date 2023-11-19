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Покупка игровой приставки обернулась потерей 40 тысяч рублей для жителя Петрозаводска

Новости. Криминал
17:40, 20 Ноября 2023
фото: © Sergey Dementyev / Istockphoto

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Молодой человек перевел деньги за игровую приставку, найденную по объявлению в интернете, но товар не получил.

Жертвой преступного посягательства аферистов оказался 20-летний житель столицы Карелии, сообщили в республиканском МВД.

На одном из популярных сайтов молодой человек нашел объявление о продаже игровой приставки, связался с продавцом и перевел ему в счет оплаты почти 40 тысяч рублей, но товар так и не получил.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в минувшее воскресенье в полицию Петрозаводска поступило заявление от 37-летней горожанки, у которой путем обмана украли больше 16 тысяч рублей. Женщина рассказала, что в социальной сети нашла группу по продаже вещей и сделала отметку, что желает купить сумку. Со страницы неизвестного  пользователя сети ей поступило сообщение о необходимости оплатить товар. Петрозаводчанка перевела  8 тысяч 200 рублей на указанный счет, но операция с первого раза не прошла. Женщина  её повторила, а деньги списались с её счета дважды. При этом  сумку петрозаводчанка так и не получила.

Полицейские установили, что от имени продавца переписку с женщиной вела неизвестная, которая не имеет отношения к интернет-магазину.

По заявлению потерпевшей проводится проверка, сообщили в МВД Карелии. 

 
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