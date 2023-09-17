Покупка мотоблока привела кондопожанина к потере всех сбережений

Житель Кондопоги лишился крупной суммы, доверившись мнимым продавцам дачной техники.

В дежурную часть полиции Кондопожского района обратился горожанин с сообщением о краже. Он рассказал, что решил купить мотоблок и разместил объявление в местном паблике.

После кондопожанину позвонил неизвестный и сообщил, что может продать нужную технику. Стоимость товара составила 30 тысяч рублей.



Незнакомец заявил, что отправит мотоблок транспортной компанией. Затем он выслал в мессенджере ссылку для оформления заказа.

Кондопожанин перешел по ссылке, после чего от него потребовали ввести на интернет-ресурсе номер банковской карты и код с ее обратной стороны.



Как только он это сделал, со счета списали все сбережения – более 61 тысячи рублей. Продавец тут же исчез, товар не поступил, сообщили в МВД Карелии.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже с банковской карты.