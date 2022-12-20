Покупка телефона через интернет закончилась для жительницы Петрозаводске походом в полицию

Мошенники обманули еще двух жителей Карелии, которые воспользовались интернет-площадками для сделок, сообщили в МВД республики.

В петрозаводскую полицию поступило обращение от 19-летней горожанки. Девушка в одном из популярных мессенджеров увидела рекламу магазина мобильной техники. Она перешла по предложенной ссылке в интернет-магазин, выбрала понравившийся телефон и оформила покупку. Деньги в счёт оплаты модного гаджета юная покупательница перевела на номер карты физического лица. После того как деньги были зачислены на счёт неизвестного абонента, петрозаводчанка получила смс-сообщение о том, что её обманули.

Жертвой мошенников стал и 36-летний житель Сортавалы. Мужчина разметил объявление о продаже бочки из нержавеющей стали. На анонс откликнулась женщина, которая сообщила о готовности совершить сделку. Обсудив по телефону детали, житель Сортавалы получил от потенциальной покупательницы ссылку, перейдя по которой, ввёл данные своей карты. После этого с его счёта списали 3200 рублей. Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

Полиция Карелии напоминает! При совершении покупок в сети интернет проявляйте бдительность. Проверяйте информацию о контрагенте до совершения денежных переводов. Не оставляйте данные банковской карты на неизвестных ресурсах.