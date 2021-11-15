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12.12.2021 19:00

Покупку правительством Карелии контрольного пакета акций санатория «Марциальные воды» оплатит бюджет

Новости. Экономика
15:10, 13 Декабря 2021
фото: © Антонина Кябелева

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Республиканские власти распорядились приобрести у карельских профсоюзов акции санатория с помощью бюджетных инвестиций.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства об осуществлении бюджетных инвестиций в покупку контрольного пакета акций санатория «Марциальные воды», который принадлежит карельским профсоюзам. Согласно правительственному распоряжению, рыночная стоимость акций и предельный размер бюджетных инвестиций составляют 95 миллионов 965 тысяч рублей. Половину этой суммы предполагается выплатить в уходящем году, а оставшуюся сумму в следующем.

Как отмечается в документе, целью предоставления бюджетных инвестиций является «консолидация доли Республики Карелия в уставном капитале ООО «Санаторий «Марциальные воды». После покупки 51% акций санатория у карельских профсоюзов республиканские власти станут единственным собственником здравницы.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-13 17:33:48
Большинства людей это не касается. Поэтому совсем пофиг.
Vel
2021-12-13 17:02:49
Лучше на санаторий, чем на площадки для выгула собак и кошек.
нетюлень
2021-12-13 16:13:36
А когда торги?
Изя
2021-12-13 16:07:28
Выкупят и продадут масквачам , откат поделят , все просто ватсон ))) :)
Клещ
2021-12-13 15:23:16
Чего это подгребать под себя начали санатории и базы отдыха?
Hовый
2021-12-13 15:22:40
Шах и мат местечковой профсоюзной номенклатуре.
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