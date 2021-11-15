Покупку правительством Карелии контрольного пакета акций санатория «Марциальные воды» оплатит бюджет

Республиканские власти распорядились приобрести у карельских профсоюзов акции санатория с помощью бюджетных инвестиций.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства об осуществлении бюджетных инвестиций в покупку контрольного пакета акций санатория «Марциальные воды», который принадлежит карельским профсоюзам. Согласно правительственному распоряжению, рыночная стоимость акций и предельный размер бюджетных инвестиций составляют 95 миллионов 965 тысяч рублей. Половину этой суммы предполагается выплатить в уходящем году, а оставшуюся сумму в следующем.

Как отмечается в документе, целью предоставления бюджетных инвестиций является «консолидация доли Республики Карелия в уставном капитале ООО «Санаторий «Марциальные воды». После покупки 51% акций санатория у карельских профсоюзов республиканские власти станут единственным собственником здравницы.