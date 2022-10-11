Покупку в кредит нового автомобиля могут позволить себе всего 14% семей в Карелии

Опубликован рейтинг регионов России по доступности покупки автомобилей.

Агентство РИА Новости при составлении рейтинга подсчитало долю семей, которые способны вносить ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, тратить деньги на его надлежащее полное содержание и осуществлять повседневные расходы.

В ходе исследования учитывалась величина зарплат в каждом регионе и средняя стоимость автомобиля.

«Недорогим» автомобилем составители рейтинга считают машину стоимостью 900 тыс. рублей. Купить ее в кредит могут позволить себе 14% жителей Карелии. «Средний» по стоимости автомобиль за 2,5 млн рублей способы приобрести 3,1% карельских семей. А машины премиум-класса за 10 млн рублей доступны 0,09% потенциальных покупателей в Карелии.

В рейтинге регионов Карелия заняла 31 место.

«В среднесрочной перспективе ситуация на российском авторынке окончательно выправится, а цены на ряд моделей даже могут ощутимо снизиться. На фоне замедления инфляции рыночные ставки по кредитам могут снизиться ближе к концу 2023 года, поэтому возможности приобретения машины в кредит могут ощутимо увеличиться уже в 2023 году, что в свою очередь приведет к росту доли семей, которым будет доступен автомобиль», — говорится в комментарии к рейтингу.