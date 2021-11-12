«Поле чудес» сменит название и станет похоже на американское шоу

Первый канал объявил о планах перезапуска шоу «Поле чудес» в новом формате.

Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«Первый канал принял решение не продлевать контракт с производителем проекта «Поле чудес» с телекомпанией «ВИД» в связи с нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях», — пояснили в пресс-службе.

Телеканал достиг договоренности о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune, когда-то послужившую источником творческого вдохновения для авторов российского капитал-шоу. И с января 2022 года в эфире Первого канала начнет выходить шоу «Наше Поле Чудес» с Леонидом Якубовичем.

Первый канал поблагодарил «ВИД» за годы плодотворной работы и совместные проекты, вошедшие в историю отечественного телевидения.

По словам Якубовича, спустя 31 год существования программы «не грех и встряхнуться».

«Начинается новый этап, в который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю», — привели в пресс-службе Первого канала слова телеведущего.