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«Поле чудес» сменит название и станет похоже на американское шоу

Новости. Общество
16:30, 30 Ноября 2021
фото: Виктор Борисов/ТАСС

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Первый канал объявил о планах перезапуска шоу «Поле чудес» в новом формате.

Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу  телеканала.

«Первый канал принял решение не продлевать контракт с производителем проекта «Поле чудес» с телекомпанией «ВИД» в связи с нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях», — пояснили в пресс-службе.

Телеканал достиг договоренности о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune, когда-то послужившую источником творческого вдохновения для авторов российского капитал-шоу. И с января 2022 года в эфире Первого канала начнет выходить шоу «Наше Поле Чудес» с Леонидом Якубовичем.

Первый канал поблагодарил «ВИД» за годы плодотворной работы и совместные проекты, вошедшие в историю отечественного телевидения.

По словам Якубовича, спустя 31 год существования программы «не грех и встряхнуться».

«Начинается новый этап, в который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю», — привели в пресс-службе Первого канала слова телеведущего.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Седой хрен
2021-11-30 17:26:36
Задолбали это поле чудес, да и другие шоу,скопированные с Запада !?! Своего то не могут придумать.... нормального,вот и смотрим "копии" двадцатилетней давности...
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