Поле для регби планируют построить в Петрозаводске

Планы по развитию регби в Карелии получили поддержку Высшего совета федерации регби России.

По данным карельского Минспорта, этот вид спорта начал активно развиваться в республике с 2017 года. Спортивная федерация была создана в регионе и получила госаккредитацию до 2021 года. Кроме того, была утверждена программа развития регби в республике. За это время руководство федерации установило рабочие контакты с федерациями регби Мурманской, Вологодской, Архангельской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга.

Сейчас тренировочный процесс организован на постоянной безвозмездной основе на базе пришкольного стадиона и спортивных залов Академического лицея и школы №34 в Петрозаводске.

В этом году федерация регби Карелии планирует провести открытые первенство и Кубок республики.

"Деятельность федерации регби Карелии будет направлена на популяризацию регби в районах республики, проведение турниров, показательных товарищеских матчей, развитие международного сотрудничества, привлечение внебюджетных источников финансирования и др. В планах – строительство регбийного поля в Петрозаводске", - отметили в пресс-службе.