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Новости. Спорт
17:40, 02 Июля 2018

Поле для регби планируют построить в Петрозаводске

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Планы по развитию регби в Карелии получили поддержку Высшего совета федерации регби России.

По данным карельского Минспорта, этот вид спорта начал активно развиваться в республике с 2017 года. Спортивная федерация была создана в регионе и получила госаккредитацию до 2021 года. Кроме того, была утверждена программа развития регби в республике. За это время руководство федерации установило рабочие контакты с федерациями регби Мурманской, Вологодской, Архангельской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга.

Сейчас тренировочный процесс организован на постоянной безвозмездной основе на базе пришкольного стадиона и спортивных залов Академического лицея и школы №34 в Петрозаводске.

В этом году федерация регби Карелии планирует провести открытые первенство и Кубок республики.

"Деятельность федерации регби Карелии будет направлена на популяризацию регби в районах республики, проведение турниров, показательных товарищеских матчей, развитие международного сотрудничества, привлечение внебюджетных источников финансирования и др. В планах – строительство регбийного поля в Петрозаводске", - отметили в пресс-службе.

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Комментарии

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Os
2018-07-02 18:03:25
А чего, у них в следующем году будет, возможно, 85 лет со дня первого матча. В Википедии написано - Матч в регби. 6 октября, в 2 часа дня на стадионе имени Ровио состоится матч в регби - американский футбол между 1 и 2 сборными профсоюзными командами // Красная Карелия. 1934. 5 октября.
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