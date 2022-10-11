Поликлиника Петрозаводска разыгрывает современные гаджеты среди тех, кто пройдет диспансеризацию

Пациенты, прошедшие диспансеризацию с 1 октября по 31 ноября, получают шанс выиграть современное устройство для здорового образа жизни.

Как сообщается в паблике поликлиники №1 в Петрозаводске, среди пациентов, которые пройдут диспансеризацию с 1 октября по 31 ноября, проводится розыгрыш четырёх призов от страховой компании.

В качестве приза предлагаются современные устройства для здорового образа жизни.

Чтобы стать участником розыгрыша, надо пройти диспансеризацию в поликлинике №1, поставить лайк записи в паблике медучреждения и поделиться сообщением о розыгрыше в соцсети.

«Четырёх победителей выберем 1 декабря с помощью приложения Random.app», - сообщили организаторы розыгрыша.