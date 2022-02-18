Поликлиника Петрозаводска сообщила о режиме работы «красных зон» на выходных

Петрозаводская поликлиника №1 сообщила, как на выходных будут работать ее «красные зоны».

В субботу и воскресенье, 19 и 20 февраля, «красные зоны» поликлиники № 1 Петрозаводска будут работать до 16 часов. Информация об этом содержится в паблике медучреждения.

«Уважаемые жители, получающие медицинскую помощь в Городской поликлинике №1! Обращаем ваше внимание, что 19.02.22 и 20.02.22 красные зоны работают по Лесной 40, Свердлова, 20 с 09.00 — 16.00. Вызвать врача на дом вы можете по телефонам: пр. Лесной 55-98-60, ул. Свердлова 78-20-31 с 09.00-16.00», — говорится в сообщении.

Ранее «Столица на Онего» побывала в «красных зонах» ковид-госпиталя и поликлиники Петрозаводска в разгар очередной волны заболеваемости коронавирусом.