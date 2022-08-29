Поликлиника Петрозаводска вновь расширяет «красные зоны» из-за роста заболеваемости COVID-19

С учётом эпидемиологической ситуации, ростом заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в поликлинике №1 Петрозаводска вновь расширяются «красные зоны».

Как сообщается в паблике городской поликлиники №1" Петрозаводска, из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ вновь расширяются «красные зоны».

Приёмы специалистов переносятся в другие кабинеты. В частности, приём кабинета ЭЭГ (электроэнцефалография) в филиале поликлиники на Лесном проспекте переносится из 126 кабинета в 105. Временно приостановлена работа физиокабинета в филиале на улице Свердлова (221 каб.). Физиокабинет на Лесном проспекте ведёт приём в усиленном режиме (153 каб.).