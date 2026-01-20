Поликлиники Петрозаводска оснастили новой техникой и отремонтировали в рамках нацпроекта

Медицинские организации Петрозаводска активно укрепляют материально-техническую базу благодаря участию в программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Карелия. Ключевым достижением 2025 года стало завершение строительства новой поликлиники в микрорайоне Кукковка, которая станет филиалом Городской поликлиники № 4. В настоящее время здание уже построено, идут работы по оснащению учреждения современным оборудованию и получению лицензии на медицинскую деятельность.
Параллельно в городе проведен значительный объем ремонтных работ. Капитально отремонтированы входные группы, помещения и инженерные системы в Городской поликлинике № 2, система водоснабжения в Городской детской поликлинике № 1, а также помещения офиса врача общей практики в филиале поликлиники № 3 в Сулажгоре.
Особое внимание уделяется техническому оснащению. Для взрослых и детских поликлиник Петрозаводска в этом году закуплено 49 единиц нового высокотехнологичного оборудования. В парк техники вошли современные рентгенологические аппараты, лабораторное, офтальмологическое и эндоскопическое оборудование. Это позволяет внедрять передовые методы диагностики и лечения.
Работа по модернизации будет продолжена в 2026 году. В планах — капитальный ремонт поликлиники Детской республиканской больницы им. И. Н. Григовича, Городской поликлиники № 3 и Городской детской поликлиники № 2. Реализация нацпроекта направлена на то, чтобы сделать медицинскую помощь более доступной и качественной для жителей карельской столицы.