Поликлинику на юге Карелии ремонтируют впервые с момента постройки

В Олонце проходит поэтапный ремонт поликлиники местной ЦРБ, сообщил министр здравоохранения Карелии.

В Олонце ремонтируют поликлинику центральной районной больницы. Работы ведутся п о программе модернизации первичного звена здравоохранения.



«Поликлиника Олонецкой ЦРБ с момента постройки никогда не ремонтировалась капитально, только в 2013 году был сделан небольшой косметический ремонт. Понятно, что помещения уже не соответствовали современным представлениям о том, как должна выглядеть медицинская организация», - сообщил в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.



По его словам, подрядчик полностью выполнил ремонт первого этажа, завершаются работы на втором. Для стоматологической службы купили новую стоматологическую установку. В следующем году в ЦРБ планируют полностью завершить ремонт поликлиники, отремонтировав третий этаж.



Подрядчик заменил окна, двери, полы, частично коммуникации, в том числе, освещение, покрасил стены. Кроме того, по этой же программе рабочие отремонтировали операционный блок и палату ИТАР в стационаре.





