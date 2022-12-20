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Поликлинику на юге Карелии ремонтируют впервые с момента постройки

Новости. Общество
13:21, 21 Декабря 2022
фото: Михаил Охлопков/ВК

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В Олонце проходит поэтапный ремонт поликлиники местной ЦРБ, сообщил министр здравоохранения Карелии.

В Олонце ремонтируют поликлинику центральной районной больницы. Работы ведутся п о программе модернизации первичного звена здравоохранения.

«Поликлиника Олонецкой ЦРБ с момента постройки никогда не ремонтировалась капитально, только в 2013 году был сделан небольшой косметический ремонт. Понятно, что помещения уже не соответствовали современным представлениям о том, как должна выглядеть медицинская организация», - сообщил в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По его словам, подрядчик полностью выполнил ремонт первого этажа, завершаются работы на втором. Для стоматологической службы купили новую стоматологическую установку. В следующем году в ЦРБ планируют полностью завершить ремонт поликлиники, отремонтировав третий этаж.

Подрядчик заменил окна, двери, полы, частично коммуникации, в том числе, освещение, покрасил стены. Кроме того, по этой же программе рабочие отремонтировали операционный блок и палату ИТАР в стационаре.


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