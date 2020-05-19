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Полина Гагарина перетанцевала "Пухляша" из клипа Uno (ВИДЕО)

Новости. Вечерняя столица
19:10, 19 Мая 2020
фото: © кадр из видео/instagram.com/gagara1987
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Певица опубликовала в Instagram видео, на котором танцует вместе с Дмитрием Красиловым ("Пухляш") под хит Uno.

С этой песней на Евровидение-2020 должна была отправиться группа Little big, пишет издание "РИА Новости".

"Наш непредсказуемый мир! Кто бы подумал, что Евровидение 2020 мы проведем так! Вчера на Первом канале вспоминали конкурсы предыдущих лет и смотрели выступления участников разных стран этого года. Никто не соревновался, но мы все равно болели за Little big – талантливых, остроумных, оригинальных! Ребята, желаю вам написать еще один хит для следующего года, поехать, влюбить в себя всех окончательно и обязательно Гагарина.

Пользователей удивило, насколько синхронно Гагариной удается повторять движения за "Пухляшом".

Недавно с "Пухляшом" в танцевальном баттле сошелся Дмитрий Нагиев. 

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