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Политические итоги года в Карелии: выборы и назначения

Новости. Политика
18:23, 05 Января 2022
фото: Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Главным политическим событием 2021 года в Карелии стали выборы нового депутатского корпуса Законодательного собрания республики.

Как и ожидалось, никаких сенсаций эта избирательная кампания не принесла, и, хотя в республиканском парламенте появились представители двух новых партий — по одному от «Партии пенсионеров» и «Новых людей», в целом, расклад сил в нем не изменился. Контрольный пакет голосов (22 из 36) в Законодательном собрании VII созыва, как и в Законодательном собрании VI созыва, оказался в руках «Единой России», которая выиграла выборы почти по всех одномандатных избирательных округах. КПРФ и «Справедливой России» досталось по четыре депутатских мандата, «Яблоку» и ЛДПР – по два. Не удивительно, что и все ключевые посты в новом старом карельском парламенте «единороссы» распределили между собой.

В 2021 году в столице Карелии появился и новый мэр — бывший заместитель главы республики по региональной политике Владимир Любарский. Он оказался одним из двух высокопоставленных карельских чиновников, которые участвовали в финале конкурса на должность градоначальника, хотя для многих было очевидно, что соперник Любарского — вице-премьер республики по вопросам здравоохранения Игорь Корсаков — является лишь спарринг-партнером вице-губернатора в борьбе за мэрское кресло.

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