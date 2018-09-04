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Новости. Политика
10:52, 04 Сентября 2018

Политические партии не стремятся к участию в муниципальных выборах

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В ходе наблюдения за муниципальной кампанией в Карелии политолог сделал важные заключения о характере развития партийных проектов в регионе.

В 2018 году сложилась парадоксальная ситуация. Участвовавшие год назад в выборах главы республики политические партии сами поставили себя в довольно специфичные условия, отказавшись от широкого участия в борьбе за мандаты муниципальных депутатов, которые позволили бы им самостоятельно преодолевать "муниципальный фильтр".

Ни Партия Роста, ни партия "Родина", ни адепты Алексея Навального, ни сторонники Дмитрия Гудкова и Ксении Собчак участия в карельских муниципальных выборах-2018 не принимают. "Патриоты России" и партия "Яблоко" участвуют номинально, выдвинув по пять кандидатов.

Анализ электоральной активности данных политических сил свидетельствует, что политические игроки оказываются не просто незаинтересованными в своём представительстве на местном уровне, но и готовы к добровольному отказу от будущей борьбы за должность главы региона.

Подробнее читайте в статье Олега Реута "Пошли в отказ".

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