Politico: стороны могут договориться о прекращении боевых действий на Украине уже до конца ноября

Вашингтон может в ближайшее время представить масштабный мирный план по урегулированию украинского конфликта.

Эту новость сегодня опубликовало авторитетное американское издание Politico. Ее уже активно перепечатывают западные и российские СМИ. Согласно источнику Politico в Белом доме, «рамочное соглашение о прекращении огня будет согласовано всеми сторонами к концу ноября — возможно, даже уже на этой неделе».

По данным издания, документ, разрабатываемый администрацией США, включает 28 пунктов и, как предполагается, частично вдохновлён дипломатическими усилиями президента Дональда Трампа в урегулировании ситуации в секторе Газа. Ранее в СМИ публиковалась информация, что окружение Трампа якобы ведёт закрытые переговоры с Москвой по выработке нового мирного плана. Российские власти официально эту информацию не подтверждали.