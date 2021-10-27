Политолог из Карелии: «Очень важно для автократа сформировать образ «иностранных агентов» как предателей»

Эксперт дал оценку ситуации с признанием в России «СМИ-иноагентами» физических лиц.

Известный карельский политолог Олег Реут выступил экспертом на журналистской конференции Баренцева Евро-Арктического региона, которая в нынешнем году из-за пандемии коронавируса прошла сразу в четырех городах – Петрозаводске, Саариселькя (Финляндия), Шелефтео (Швеция) и Киркенесе (Норвегия). Одной из тем обсуждения стала ситуация с признанием в России «СМИ-иноагентами» физических лиц. Сейчас в этом реестре уже более полусотни россиян, причем некоторые из них даже не являются журналистами.

Как считает Олег Реут, маркировка журналистов и гражданских активистов статусом «иностранного агента» является весьма эффективным инструментом автократического государства для предотвращения его демократизации.

«Очень важно для автократа сформировать образ «иностранных агентов» как предателей, и, собственно говоря, к чему принуждают всех нас, в том числе журналистов — постараться сделать так, чтобы все отвернулись от «иноагентов», — отметил Реут. — Перестать донатить тому, кто помечен звездочкой, потому что неизвестно, что за это прилетит. Собственно говоря, когда СМИ получают статус «иноагента», они очень сильно ослабевают экономически, потому что они перестают получать деньги от десятков корпоративных спонсоров, которые их поддерживают. «Иностранные агенты» поддерживают культуру слежки, и сами журналисты зачастую это делают, ставя плашечки об «иноагентах» и подшучивая на эту тему. Есть призыв уйти во внутреннюю эмиграцию, и огромное количество людей стараются действовать по этой логике. Я тоже ловлю себя на этой мысли, стараюсь меньше писать, говорю себе о том, что у меня есть еще какие-то академические проекты. «Я подумаю об этом завтра», — это те слова, которые написаны на входе в тоталитаризм».

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