Политолог прогнозирует низкую явку на довыборах в Петросовет

По мнению Анатолия Цыганкова, явка на довыборы в Петросовет составит менее 20 процентов.

В Петрозаводске 9 сентября пройдут довыборы в городской совет по избирательному округу № 4. За мандат депутата Петросовета конкурируют выдвиженцы от четырёх партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".

По мнению политолога Анатолия Цыганкова, выборы пройдут при низкой явке избирателей.

"Хотя агитационная кампания идёт уже пятый день, но ни один из кандидатов в депутаты горсовета не демонстрирует пока предвыборной активности, никаких движений на их избирательных счетах не наблюдается, а значит не производится ещё и никакой агитационной продукции кандидатами (всё должно оплачиваться ими только через специальные избирательные счета, иное будет считаться нарушением выборного законодательства). Надо понимать так, что партии, выдвинувшие кандидатов в депутаты Петросовета, постараются минимальными средствами провести избирательную кампанию. Тратиться будут не на информирование избирателей, а, скорее всего, на организацию привода "своих избирателей" на участки для голосования, - пишет политолог. - Легко допустить, что кого из жителей округа упросят четверо кандидатов проголосовать 9 сентября, таким и будет коллективный потолок явки. 20 процентную электоральную активность, пожалуй, можно будет считать успехом для организаторов выборов. Победит тот кандидат, кто приведёт на избирательные участки не менее одной тысячи избирателей.

Для каждого кандидата в депутаты официальная стоимость его предвыборной кампании может обойтись по максимуму в три миллиона рублей (это предельная сумма расходов, установленная законом о выборах в органы МСУ), разумеется, таких денег никто из них тратить не станет".