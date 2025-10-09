Политолог: Шандалович в Совете Федерации осветил важные для Карелии вопросы

Доктор политических наук, профессор Кафедры политических и социальных наук ПетрГУ Мария Питухина прокомментировала выступление председателя парламента Карелии в Совете Федерации.
Напомним, 6 октября председатель Законодательного Собрания в Москве принял участие в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2026–2028 годы.
«Элиссан Владимирович в своем выступлении осветил важные для Республики Карелия социально-экономические вопросы — приграничное расположение Республики Карелия, низкую плотность и разреженность населения, вопросы поддержки бойцов СВО, инновации в сфере здравоохранения», — сказала Мария Питухина
По словам Марии Питухиной, как справедливо отметил председатель Законодательного Собрания, важно повышать инвестиционную привлекательность республики.
«Нам, как ученым, представляется, что это возможно сделать и через включение новых районов Карелии в сухопутную территорию Арктической Зоны РФ. Многие крупные компании уже обозначили свою готовность инвестировать только при условии включения ряда новых районов в Арктической зоне», — пояснила эксперт.
По мнению ученого, отдельным мощным фактором для Карелии выступит поддержка Минобороны РФ и размещение армейского корпуса, что поспособствует притоку населения в наш регион. Для Карелии военные и члены их семей, а также новая социальная инфраструктура для них — это важная мера, которая поспособствует развитию как северных, так и южных территорий Республики Карелия.
«Мы гордимся председателем Законодательного Собрания Карелии Элиссаном Владимировичем, который мужественно работал в зоне СВО врачом, спасал жизни наших бойцов», — подчеркнула Мария Питухина.
Напомним, летом 2024 года спикер карельского парламента отправился служить врачом в зону специальной военной операции. Он служил в военно-полевом госпитале в Луганской Народной Республике.