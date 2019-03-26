Политолог: "Цена протеста стала крайне высокой"

В стране происходит фундаментальное изменение отношений власти и гражданина, государства и избирателя, считает политолог Олег Реут.

Каждый день для граждан растут цены в магазинах и падает качество жизни, бюджет сокращает социальные обязательства, вся тяжесть санкционных ограничений, введенных против конкретных юридических и физических лиц, перекладывается на плечи общества.

Закрытая политическая система, административное управление электоральными процедурами, нулевая толерантность к любому виду конкуренции консервируют политический запрос только до некоторой черты. Сравнительно сенсационные итоги региональных выборов осени 2018 года, когда "кандидатов власти" в трёх субъектах федерации победили конкуренты с узнаваемостью на уровне погрешности – не что иное, как выход общественного запроса на качественно новый уровень.

Избиратель уже не ждёт кандидата, выражающего и артикулирующего этот запрос. Не следует предполагать, что запрос в ближайшее время трансформируется в открытый протест. За последние пять-шесть лет цена протеста стала крайне высокой, а возможности государства эту цену поддерживать всё ещё обширны. Но не следует думать, что запрос исчезнет, самоликвидируется или постепенно растворится. Это не ситуативная реакция на конкретную непопулярную реформу или обнародование шокирующих фактов всепроникающей коррупции. Это фундаментальное изменение отношений власти и гражданина, государства и избирателя.

Полный текст читайте здесь.