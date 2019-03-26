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Новости. Политика
13:00, 26 Марта 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Политолог: "Цена протеста стала крайне высокой"

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В стране происходит фундаментальное изменение отношений власти и гражданина, государства и избирателя, считает политолог Олег Реут.

Каждый день для граждан растут цены в магазинах и падает качество жизни, бюджет сокращает социальные обязательства, вся тяжесть санкционных ограничений, введенных против конкретных юридических и физических лиц, перекладывается на плечи общества.

Закрытая политическая система, административное управление электоральными процедурами, нулевая толерантность к любому виду конкуренции консервируют политический запрос только до некоторой черты. Сравнительно сенсационные итоги региональных выборов осени 2018 года, когда "кандидатов власти" в трёх субъектах федерации победили конкуренты с узнаваемостью на уровне погрешности – не что иное, как выход общественного запроса на качественно новый уровень.

Избиратель уже не ждёт кандидата, выражающего и артикулирующего этот запрос. Не следует предполагать, что запрос в ближайшее время трансформируется в открытый протест. За последние пять-шесть лет цена протеста стала крайне высокой, а возможности государства эту цену поддерживать всё ещё обширны. Но не следует думать, что запрос исчезнет, самоликвидируется или постепенно растворится. Это не ситуативная реакция на конкретную непопулярную реформу или обнародование шокирующих фактов всепроникающей коррупции. Это фундаментальное изменение отношений власти и гражданина, государства и избирателя.

Полный текст читайте здесь. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
эдуард3
2019-03-26 14:51:55
Жаль, что мы не видим и не увидим , как бы лёд не вёл себя - Олега Реута на Вершине Ледяного
Айсберга. Если бы я знал Его лично, я бы спросил - Олег, зачем тебе головная боль о тех, которые, если потребуется, никогда не защитят тебя. Путешествуй, пиши, рассказывай - Природа Мать лучше поймёт тебя, чем ее двуногие хищники:)
Уважаемая «Столица на Онего»- сделала все возможное, но лёд оказался сильнее.

кир
2019-03-26 13:25:35
По моим данным бабульки поддерживают текущую политическую жизнь. Никогда раньше так сытно они не жили. Просто мы перестали помогать "братским народам" и коммунистическим движениям, и стало хватать. А воровство не отменял никто. Оно записано в генетическом коде. Никто не знает, что с ним делать. Даже учОные на Пушкинской. :)
Жорж
2019-03-26 13:10:00
Изменения происходят необратимые , к чему придём неизвестно , покажет время .
User
2019-03-26 13:20:15
Жорж, все известно. История развивается по кругу и всё это мы уже проходили.
Жорж
2019-03-26 13:28:21
User, И я так думаю. Вопрос в цене которую заплатит народ за всё это .
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