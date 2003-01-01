Политолог Цыганков: «ОМК — один из существенных источников доходов Попова»

«Сначала деньги от организаций — участников группы переводились через банкоматы на счета сотрудников Олонецкого молочного комбината и торговой сети «Олония». Это были доверенные лица, которые затем переводили полученные ими деньги на свои личные банковские карты, далее снимали их и осуществляли переводы на счета иностранных банков — Финляндии, Эстонии, Литвы, Испании, Италии и Украины», — приводит «Царьград» слова политолога.

- Полагаю, что ОМК — один из существенных источников доходов Попова. Не знаю, насколько успешны его бизнес-проекты, который он открывал в Финляндии. Но точно известно, что он на регулярной основе не просто контролирует, а участвует в управлении Олонецким молкомбинатом. По словам бывшей сотрудницы, Попов по интернет-связи проводит совещания с руководством молочного комбината, — заметил в беседе с Царьградом Цыганков.

Федеральное сетевое издание «Царьград/Tsargrad» заинтересовала фигура известного бизнесмена из Карелии Василия Попова, который с 2015 года находится в международном розыске. По информации « Царьграда », осужденный за мошенничество Попов живет в Финляндии за счет своих карельских предприятий. Об этом изданию рассказал политолог и блогер Анатолий Цыганков.

Анатолий Цыганков рассказал «Царьграду», за счет чего живет в Финляндии бывший карельский бизнесмен и политик Василий Попов.

В Финляндии объяснили, почему не спешат менять указатели на российские города

В России могут вдвое увеличить штрафы за перевозку детей без автокресел

Россиян предупредили о возможных помехах на телевизорах в сентябре и октябре

В Петрозаводске сегодня простятся с руководителем ансамбля «Ключик» из Суоярви

«Это было ни с чем не сравнимое чувство»: спортсменке из Карелии сделали предложение после забега на 24 часа

Дорогу с ливневой канализацией и очистными строят в Карелии впервые за 30 лет

В Карелии построят еще один завод по добыче щебня для Москвы

В России три тысячи студенток подали заявки на новое пособие по беременности

«Организм берёт в долг у себя»: карельский легкоатлет рассказал, как бегуны выдерживают дистанции на 24 часа

«Очаровательный город»: артисты из Еревана рассказали о своих впечатлениях от Петрозаводска

Жительница Карелии отсудила 150 тысяч рублей с дорожников после падения на тротуаре

Небольшой дождь и до +15°С: какая погода ожидается в Карелии 19 сентября

Учёных в Карелии уважают не меньше, чем в Петербурге

Куда текут молочные реки: в парламенте ответили на важные вопросы о карельском молоке

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.