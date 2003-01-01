Политолог Цыганков: «ОМК — один из существенных источников доходов Попова»

Анатолий Цыганков рассказал «Царьграду», за счет чего живет в Финляндии бывший карельский бизнесмен и политик Василий Попов.
Федеральное сетевое издание «Царьград/Tsargrad» заинтересовала фигура известного бизнесмена из Карелии Василия Попова, который с 2015 года находится в международном розыске. По информации «Царьграда», осужденный за мошенничество Попов живет в Финляндии за счет своих карельских предприятий. Об этом изданию рассказал политолог и блогер Анатолий Цыганков.
- Полагаю, что ОМК — один из существенных источников доходов Попова. Не знаю, насколько успешны его бизнес-проекты, который он открывал в Финляндии. Но точно известно, что он на регулярной основе не просто контролирует, а участвует в управлении Олонецким молкомбинатом. По словам бывшей сотрудницы, Попов по интернет-связи проводит совещания с руководством молочного комбината, — заметил в беседе с Царьградом Цыганков.
По мнению политолога, часть прибыли от карельских организаций бизнесмена-беженца регулярно уходили за рубеж.
«Сначала деньги от организаций — участников группы переводились через банкоматы на счета сотрудников Олонецкого молочного комбината и торговой сети «Олония». Это были доверенные лица, которые затем переводили полученные ими деньги на свои личные банковские карты, далее снимали их и осуществляли переводы на счета иностранных банков — Финляндии, Эстонии, Литвы, Испании, Италии и Украины», — приводит «Царьград» слова политолога.