Политолог: В Карелии появятся квази-медиа на основе телеграм-каналов

Новости по теме
Загрузка...
Публицист и политолог Олег Реут прогнозирует расширение регионального телеграм-пространства в Карелии.
В Карелии пока не приходится говорить о превращении телеграм-каналов в разветвленные квази-медиа, то есть когда вокруг одного или двух основных каналов выстраивается своеобразная экосистема, которая в свою очередь сегментируется и специализируется, например, на анонсах, коротких (быстрых) новостях, фото-контенте, комментариях. Однако, как считает публицист Олег Реут, это произойдет довольно быстро. Скорее всего, уже в ближайшие два-три месяца.
Полный текст читайте здесь.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
21.05.2019, 13:49
18.05.2019, 09:56
24.05.2019, 10:00
20.05.2019, 13:13
20.05.2019, 11:33
Аналитика
24.05.2019 14:47
Обществоведение
У Карелии на это нет ни денег, ни достаточного количества реставраторов.
22.05.2019 14:33
22.05.2019 10:57
20.05.2019 13:27
20.05.2019 11:46
Чтиво
24.05.2019 11:37
Личное мнение
Социологи зафиксировали значимые изменения в массовом сознании россиян – запрос на перемены. Масштабные, рискованные и непроверенные – лишь бы они наступили вскорости.
22.05.2019 13:50
13.05.2019 09:57
08.05.2019 12:28
Медиа
24.05.2019 12:25
Опрос
Где вы планируете провести отпуск?
Комментарии