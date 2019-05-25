Политолог: В Карелии появятся квази-медиа на основе телеграм-каналов

Публицист и политолог Олег Реут прогнозирует расширение регионального телеграм-пространства в Карелии.

В Карелии пока не приходится говорить о превращении телеграм-каналов в разветвленные квази-медиа, то есть когда вокруг одного или двух основных каналов выстраивается своеобразная экосистема, которая в свою очередь сегментируется и специализируется, например, на анонсах, коротких (быстрых) новостях, фото-контенте, комментариях. Однако, как считает публицист Олег Реут, это произойдет довольно быстро. Скорее всего, уже в ближайшие два-три месяца.

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