Политолога из Карелии заинтересовало предложение к депутату Заксобрания помочь участникам СВО

Политолог Анатолий Цыганков отреагировал на открытое обращение активистки Алены Олихейко к парламентарию Эмилии Слабуновой.

Карельский политолог Анатолий Цыганков, опубликовал материал, в котором задал несколько острых вопросов депутату Заксобрания Карелии, «яблочнице» Эмилии Слабуновой. Поводом стало обращение председателя регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Алена Олихейко к парламентарию с предложением публично поддержать участников СВО.

По мнению Цыганкова, если депутат Слабунова на стороне России, то воинов России она, конечно же, поддержит. И наоборот, соответственно. Политолог в свою очередь задал несколько своих вопросов Эмилии Эдгардовне.

«Первый. Она признаёт законность итогов референдумов, проведённых гражданами Севастополя, Крымской, Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей? Да – нет? Второй вопрос. Руководство Украины совершало геноцид в отношении русского населения Донбасса и Украины, начиная с 2014 года? Да - нет. Третий вопрос. Слабунова признаёт законность действий руководства России, направившего Российскую армию для защиты жителей Донбасса от геноцида Украины? Да - нет? И четвёртый вопрос, пожалуй, самый, сложный: Слабунова желает победы России в прокси-войне с НАТО, идущей на территории Украины? Да – нет?» - задает вопросы Цыганков.

Политолог убежден, что ответы на эти вопросы обнаружат и гражданскую, и политическую позицию Слабуновой и её личные взгляды на будущее России.